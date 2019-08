Star Wars: Age of Resistance spiega una scena controversa de Gli Ultimi Jedi?

La mitologia di Star Wars trova nuova linfa oltre ai canonici lungometraggi grazie alle iterazioni fumettistiche, e una di queste - Age of Resistance - ha fatto luce su una scena piuttosto controversa de Gli Ultimi Jedi.

Il momento in questione riguarda la decisione del viceammiraglio Holdo di distruggere la flotta del Primo ordine con una nave della Resistenza. Il nuovo fumetto Age Of Resistance potrebbe aver fornito un po' più di contesto a questa scelta all'interno del nuovo capitolo.

Il fumetto esplora le vicende di Maz Kanata, BB-8 e Holdo. La flotta di quest'ultima viene attaccata e gli ufficiali al suo interno vengono uccisi e gravemente feriti. In questa situazione Holdo deve assumere una posizione di leadership ed escogitare un piano per uscirne nel miglior modo possibile.

A questo punto decide di puntare i cannoni della nave all'interno del canale d'attracco dello Star Destroyer, riuscendo poi ad entrarvi dentro. Nonostante questo avvenimento non sia collegato a quello del film, sottolinea la rapidità di pensiero di Holdo in in momento piuttosto delicato e la sua abilità nell'escogitare un piano vincente su due piedi.



I fan, tuttavia, ancora oggi dibattono sul personaggio e sulla sua prematura scomparsa, indicandolo come uno dei punti deboli dell'ultimo lungometraggio. Voi che ne pensate?



Intanto la serie di fumetti principale di Star Wars ha citato una scena del film "Solo", mentre il numero precedente aveva svelato l'ex della Principessa Leila.