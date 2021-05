Star Wars: Ahsoka Tano ritorna in azione con un cosplay

L'universo di Star Wars è enorme, e il riferimento non è alle sue dimensioni fisiche - o almeno non solo - ma in particolare alla sua profondità, a tutte le sue culture, razze e trame che per tanti anni ci hanno accompagnato. Tra film principali, serie TV live action e animate, videogiochi e libri, Star Wars si è ampliato a dismisura.

Abbiamo viaggiato in questo universo passando dalla vecchia Repubblica di Star Wars: Knights of the Old Republic a momenti molto più avanzati con la recente trilogia cinematografica prodotta da Disney. Nel mezzo ci sono stati prodotti come Star Wars: The Clone Wars che hanno introdotto vari personaggi, e uno di questi è stato ripreso a sorpresa nelle ultime puntate di The Mandalorian.

Il progetto Disney ha riportato in auge la figura di Ahsoka Tano, una Jedi mancata e che un tempo è stata l'allieva di Anakin Skywalker durante le famose Guerre dei Cloni. Ahsoka, che nella serie è interpretata da Rosario Dawson, è stata molto apprezzata dal fandom e da quest'ultimo sono nati vari cosplay.

La cosplayer Hall Of Femme ha deciso di impersonare con un cosplay Ahsoka Tano adulta, che possiamo vedere in basso pronta all'azione con le sue spade laser in uno scenario fantascientifico. Intanto i fan della galassia lontana lontana dovranno prepararsi all'arrivo di The Mandalorian stagione 3.