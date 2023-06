Star Wars: Anakin Skywalker e i più grandi problemi dell'Ordine Jedi

La storia generazionale degli Skywalker che ha lanciato e costruito l’immenso universo di Star Wars deriva da Anakin, colui che avrebbe dovuto ristabilire l’equilibrio nella Forza e che ha finito col voltare le spalle all’Ordine Jedi di cui faceva parte, trasformandosi nel Sith conosciuto come Darth Vader.

Sia nella tunica dei Jedi che ne panni di un Sith, il personaggi di Anakin è riuscito a conquistare milioni di appassionati, rivelandosi estremamente vulnerabile alle passioni e pronto a sacrificare la vita di molti pur di tentare di salvare Padmé. Per questo Anakin rappresenta l’esempio di tutto ciò che non andava nell’Ordine Jedi, come emerge anche dal racconto di Marc Guggenheim e Alessandro Miracolo nell’ottavo numero della serie Yoda.

Nel volume scorso, Yoda, è riuscito a infiltrarsi in una base dei separatisti venendo a conoscenza dei piani per una nuova arma chiamata Mega-droidi. Ora, Anakin, alla guida della Compagnia Cloni 326, si è recato a Golatha per impedirne la produzione, e ha da subito mostrato di voler agire in maniera aggressiva. La missione riesce, ma le azioni di Anakin non passano inosservate.

La strategia usata da Yoda e Anakin ha dimostrato, nuovamente, quanto i Jedi non siano fatti per essere dei comandanti sul campo di battaglia, e anche quanto Anakin stesso sia troppo fiducioso nelle proprie capacità e istintivo. E nonostante questi aspetti, notati dal maestro Yoda, Skywalker venne scelto, al fianco di Obi-Wan, per alcune delle missioni più pericolose durante le Guerre dei Cloni, scelta che fece crescere la fiducia in sé stesso di Anakin, la sua arroganza e infine la sua determinazione a diventare Maestro, titolo rifiutato dallo stesso consiglio che lo aveva reso comandante.

Sappiamo che è stato l'orgoglio di Anakin a condurlo verso la sua fine e la sua trasformazione in Vader, ma, almeno in parte, anche l'Ordine Jedi ha avuto le sue responsabilità in merito. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.