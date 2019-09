Star wars animato con l'opening di Attack on Titan? esiste in un video fanmade!

Il franchise di Star Wars vedrà presto un lungometraggio al cinema nel mese di dicembre, e i fan - nonostante le ultime pellicole abbiano suscitato opinioni contrastanti - sono di nuovo in fermento per la chiusura della nuova trilogia. Uno youtuber, probabilmente preso dall'entusiasmo, ha realizzato un video fan made in stile cartone animato.

L'appassionato ha realizzato un'opening scandita dalla fantastica colonna sonora di Attack on Titan sulle sequenze di Star Wars: Galaxy of Adventures. L'utente ha compiuto un montaggio efficace, che amalgama alla perfezione le scene con le note di "Shinzou wo Sasageyo!", colpendo al cuore anche i fan dell'opera di Isayama.

Per chi non lo sapesse, Star Wars: Galaxy of Adventures è una miniserie animata che riassume in pochi episodi i momenti chiave del brand. Le puntate si rivolgono principalmente ad un target molto giovane e debuttarono prima su StarWarsKids e poi su Youtube.

Il video realizzato dallo youtuber è pieno di spoiler, tuttavia è stato molto apprezzato, con i fan che hanno chiesto nei commenti un vero e proprio adattamento animato di Star Wars, che con l'arrivo di Disney+ sarebbe del tutto azzeccato. La piattaforma ospiterà infatti diversi lungometraggi del franchise, oltre a degli spin-off, quindi perché non buttarsi in un progetto di questo tipo?

