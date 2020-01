Star Wars diventa un anime grazie al lavoro di un fan e la sigla di L'Attacco dei Giganti

La Disney ha effettuato una sorta di revival per Star Wars nel corso dell'ultimo decennio. Dopo aver acquistato dalla LucasArts il franchise, il colosso del topo ha iniziato a progettare tutta una serie di prodotti tra cui spicca la trilogia cinematografica, conclusasi da poco con il tanto criticato Star Wars IX: L'ascesa di Skywalker.

Lo scorso anno però è stato presentato un prodotto più di nicchia, Star Wars Galaxy of Adventures. La serie animata partita su StarWarsKids.com e Youtube aveva lo scopo di presentare tutti e sei i film delle due trilogie di Lucas in versione animata. La webseries partita a novembre 2018 ha messo in scena tanti eventi provenienti dai sei film, dando vita anche a bei momenti d'animazione.

Un fan su Youtube ha deciso di utilizzare il materiale proveniente da questi episodi per rimontarli con una delle opening più famose degli ultimi anni: Shinzo wo Sasageyo di L'Attacco dei Giganti. La sigla d'apertura quindi fa da sfondo alle tante immagini che scorrono a tema Star Wars nel video che potete vedere in alto, che parte da una scena con Yoda a quella di Luke che sfodera la spada, per poi passare a vari momenti dall'infanzia di Anakin e i tanti scontri che hanno arricchito la saga spaziale.

Non è l'unico però ad aver effettuato un lavoro del genere: in calce potete trovare anche due video di ForeverRed3000 che ha unito Star Wars Episodio XI e la canzone "Brave Shine" di Fate/stay night nel primo e "Gurenge" di Demon Slayer nel secondo. Quale versione vi ha colpito di più?