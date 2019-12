Star Wars: quali sono gli anime preferiti di John Boyega? scopriamoli in un'intervista

John Boyega, attore noto al pubblico per l'interpretazione di Finn nella nuova trilogia di Star Wars, si è rivelato un appassionato di animazione giapponese in occasione di un'intervista con First We Feast, cogliendo l'occasione per consigliare qualche titolo a coloro che sono estranei a questo mondo.

Infatti, quando gli è stato chiesto quali fossero le serie animate perfette per qualcuno totalmente alieno a quest'immaginario, Boyega ha immediatamente citato i seguenti titoli:

"Direi l'Attacco dei Giganti, Naruto e One-Punch Man. One-Punch-Man è divertentissimo".

Successivamente, si è espresso sui motivi che lo spingono ad apprezzare questo particolare medium:

"Penso che il motivo sia da ricercarsi nella dilatazione del loro formato, che gli consente di durare per anni...prendi un anime come Naruto, per esempio. Praticamente guardi crescere un personaggio giorno dopo giorno, e grazie agli episodi filler otteniamo una comprensione migliore del mondo che circonda i protagonisti. E' la modalità con cui raccontano le storie".

L'attore ha sottolineato uno dei procedimenti narrativi più ricorrenti negli anime, facendo l'esempio dei monologhi interiori:

"Molto spesso, quando il focus è concentrato sui personaggi all'interno di una determinata scena, hai la possibilità di entrare nel loro subconscio. Come nel mio caso in questo momento, sono qui e 'mi sento bene, le ali di pollo sono buone, ma m****, non so se la prossima mi farà schizzare il cervello in aria'.

E' così, entrano in un monologo interiore che ti porta avanti e indietro nella storia, ed è figo. Mi piace molto, è un modo fantastico di raccontare, è divertente, scavano nell'immaginazione di un individuo e le persone lo apprezzano davvero molto".

Il 20 Dicembre potrete vedere all'opera John Boyega nel prossimo film della saga di George Lucas, Star Wars: The Rise of Skywalker.

L'epilogo della principale serie a fumetti di Star Wars è disponibile in una preview. Non troppo tempo fa, l'editore Viz Media ha rivelato la cover del nuovo manga di Star Wars, basato sul romanzo di Ken Liu.