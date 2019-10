Star Wars: annunciata una nuova serie di fumetti dedicati alla famosa saga

Avevamo appena annunciato la conclusione dei fumetti di Star Wars, ma visto il grande successo che hanno avuto tra i fan dell'opera scritta da George Lucas, i dirigenti della Marvel hanno deciso di pubblicare una seconda collana dei comics con protagonisti Luke Skywalker e i suoi compagni di viaggio.

Le nuove storie saranno ambientate tra "Star Wars: L'impero colpisce ancora" e "Star Wars: il Ritorno dello Jedi", ecco tutto quello che viene rivelato nel comunicato ufficiale condiviso dal l'importante azienda statunitense: "Dopo gli eventi de L'impero colpisce ancora, i Ribelli sono in una situazione di svantaggio. La loro flotta è dispersa dopo la disastrosa Battaglia di Hoth, Han Solo è stato catturato e congelato dal cacciatore di taglie Boba Fett, e Luke Skywalker, dopo essere stato attirato in una trappola a Cloud City e sconfitto in un duello contro il perfido Darth Vader, scopre una sconvolgente verità. Vader non ha ucciso suo padre, è lui suo padre! Adesso dovrà fuggire insieme ai suoi amici e sconfiggere il vendicativo comandante imperiale Zahra".

La serie sarà scritta da Charles Soule mentre ad occuparsi dei disegni sarà Jesus Saiz. Il primo numero dovrebbe essere disponibile a partire dal prossimo gennaio. Nel frattempo continuano i fumetti ispirati alla nuova saga di Guerre Stellari, con la nuova miniserie dedicata a due nuovi personaggi di Star Wars.