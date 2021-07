Star Wars, annunciato il manga prequel del film Rogue One

Il successo intramontabile del franchise Star Wars è legato a doppio filo con il mondo dei fumetti e dei manga. Dopotutto, nel corso degli anni sono stati pubblicati una sfilza di opere a fumetti, a cui, a breve, si aggiungerà il manga prequel del film Rogue One: A Star Wars Story.

In arrivo nel corso del mese di agosto, Star Wars: Guardians of the Whills adatta il romanzo scritto nel 2017 da Greg Rucka. Il manga narra le vicende Baze Malbus e Chirrut Imwe, i quali tentano di mantenere la pace nonostante la crescente presenza dell'Impero.

Scritto da Jon Tsuei, con Subaru a occuparsi delle illustrazioni, Guardians of the Whills vedrà il duo dare vita a una storia pazzesca, ambientata anni prima del film Rogue One. Una lettura obbligata per i fan che intendono conoscere a fondo l'iconico universo di George Lucas.

Ecco la sinossi del manga. "Presiedendo il Tempio Kyber a Jedha, i Guardians of the Whills, Baze Malbus e Chirrut Imwe, avevano sperato di mantenere un equilibrio pacifico nonostante la crescente presenza dell'Impero nella loro Città Santa. Mentre gli assaltatori minacciano di prendere il sopravvento, i due lottano per mantenere le loro convinzioni, fino a quando non appare Saw Gerrera, che offre loro la possibilità di aiutare Jedha. Fino a che punto sono disposti a scendere a compromessi per la pace?".

Il manga di Star Wars dedicato alla Principessa Leia è tornato dopo una lunga pausa. Star Wars: The High Republic si espande con l'arrivo di Trail of Shadow.