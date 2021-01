Star Wars: ecco l'arma che ha minacciato l'Alta Repubblica e l'Ordine Jedi

Il debutto di Star Wars: The High Republic, serie ambientata 200 anni prima degli eventi raccontati nella pellicola Una Nuova Speranza, oltre a portare elementi innovativi all'interno dell'universo espanso dell'opera creata da George Lucas, ha di recente rivelato la presenza di un'arma dalle potenzialità strategiche impressionanti.

L'oggetto in questione si chiama Path Engine, e si tratta di un dispositivo che permette di effettuare viaggi iperspaziali. È stato introdotto nell'attuale arco narrativo della serie Doctor Aphra, e sembra che abbia influenzato in qualche modo anche gli eventi durante l'Era della Ribellione, soprattutto durante la devastante guerra civile.

In The High Republic è stata posta principale attenzione alla costruzione, nei territori appartenenti all'Orlo Esterno, della stazione chiamata Starlight Beacon. Si tratta di un avvenimento molto importante, interrotto però da una catastrofe che ha colpito l'iperspazio, e che ora sta minacciando qualsiasi pianeta e sistema nelle vicinanze. Mentre molti Jedi si impegnano a salvare quanti più innocenti possibili, altrettanti percepiscono la presenza di nuovi nemici: i Nihil.

Sono una società di predoni spaziali, che vivono seguendo il seguente codice pirata: rispetta la forza, e saccheggia tutto ciò che puoi. Un altro aspetto interessante riguardo questa particolare società, è la presenza di un dispositivo caratterizzato da una tecnologia molto avanzata, ovvero il Path Engine, che permette loro di spostarsi velocemente attraverso l'iperspazio, e contrastare o raggiungere le forze nemiche in pochissimo tempo. In calce alla notizia potete trovare una tavola dove appare il dispositivo.

Nel romanzo Light of the Jedi, sempre ambientato durante l'era dell'Alta Repubblica, l'attacco dei Nihil, e dell'Occhio, ovvero Marchion Ro, si rivela più pericoloso del previsto, considerando che queste creature sono riuscite ad uccidere un Maestro Jedi durante lo scontro diretto. Ricordiamo che nel primo volume è apparso un celebre personaggio, e vi lasciamo scoprire come un giovane Jedi percepisce la Forza.