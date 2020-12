Star Wars: arriva il Wayseeker, una nuova classe dell'Ordine Jedi in The High Republic

La nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars, The High Republic, promette di esplorare in maniera piuttosto approfondita gli eventi fondamentali avvenuti circa 200 anni prima rispetto a quanto raccontato nelle avventure degli Skywalker, e dalle informazioni diffuse di recente sembra che ci fossero delle differenze anche nell'Ordine Jedi.

Nell'era dell'Alta Repubblica i Jedi erano rispettati come guardiani di diversi sistemi, considerati insostituibili, e soprattutto la loro potenza era di gran lunga superiore a quella dei Sith. Le numerose preview riguardanti la serie a fumetti, e alcuni dettagli emersi dai primi romanzi dedicati a questo periodo, Light of the Jedi, A Test of Courage e Into the Dark, hanno rivelato alcuni dettagli sulla struttura dell'Ordine Jedi durante quel periodo.

Specificatamente nel romanzo Into the Dark, un gruppo di Jedi si ritrova improvvisamente unito per completare una missione estremamente pericolosa. Tra questi troviamo Orla Jareni, che viene presentata come Wayseeker all'interno dell'Ordine. Di seguito riportiamo un estratto che aiuta a comprendere questa funzione particolare: "Orla si è recentemente dichiarata una Wayseeker - un Jedi che potrebbe operare indipendentemente da quanto richiesto dal Consiglio Jedi. Alcuni Jedi, di tanto in tanto, sono attratti dal passare un periodo in totale solitudine, sia che questo significhi meditare in cima ad una montagna, aiutare i rivoluzionari contro un mondo gestito da un tiranno, oppure, in una particolare occasione, diventare anche un cantante su Alderaan. Tutti i cammini possono condurre ad una comprensione più approfondita della Forza."

Essendo liberi dagli ordini del Consiglio, i Wayseeker potrebbero essere paragonati ai Jedi Grigi, guerrieri della Forza che hanno scelto di non seguire l'Ordine, ma che non si sono convertiti al Lato Oscuro. Per quanto i Jedi Grigi siano stati più volte disprezzati dalla community, per la loro inutile presenza nella questione dell'equilibrio della Forza, i Wayseeker potrebbero aprire le porte a nuovi sviluppi narrativi, unici al periodo dell'Alta Repubblica.

Ricordiamo che The High Republic ha stabilito alcune modifiche nella timeline di Star Wars, e vi lasciamo alle prime bozze pubblicate in cui si vede anche un giovane Yoda.