Star Wars: Boba Fett ottiene un nuovo costume in War of the Bounty Hunters

Nei giorni scorsi Marvel Comics ha dato inizio ad un nuovo evento crossover dedicato all'universo di Star Wars, ovvero War of the Bounty Hunters, una storia che si inserisce tra le pellicole L'Impero Colpisce Ancora e il Ritorno dello Jedi, con particolare attenzione posta nei confronti di Boba Fett e Han Solo.

Il volume del Preludio si apre con Boba impegnato a raggiungere il palazzo di Jabba, dove comprende che c'è qualcosa che non va con la carbonite contenente Han Solo. Per questo il cacciatore di taglie porta Solo sul pianeta Nar Shaddaa, conosciuto anche come la Luna dei Contrabbandieri, dove Doc Ragon gli rivela che la carbonite non è fatta per contenere tessuti viventi, che potrebbero liquefarsi al suo interno.

La condizione fisica di Solo necessita quindi di essere stabilizzata il prima possibile. Non potendo pagare immediatamente la somma richiesta da Ragon per intervenire, Fett propone al dottore un compromesso in cui eccelle, ovvero uccidere qualcuno. Naturalmente verrebbe riconosciuto immediatamente con il suo costume, per questo i due trovano un modo per modificarlo solo in parte.

Ragon usa uno spray basato sulla nanotecnologia per ricoprire la tuta di Fett con una vernice nera che sparirà in un paio di giorni. Omaggiando il padre Jango, Fett è pronto a combattere nel Nar Kanji, e sconfiggere così l'obiettivo. Poco prima di entrare nell'arena, il protagonista viene riportato con un flashback all'ultima volta che ha visitato un luogo del genere, precisamente sul pianeta Geonosis, dove suo padre è stato ucciso, come mostrato nell'Episodio II: L'Attacco dei Cloni.

Nelle ultime pagine del volume Fett è tornato ad avere la sua tradizionale armatura, ma sembra esserci una nuova serie di problemi, considerata l'improvvisa morte di Doc Ragon e la misteriosa sparizione di Han Solo.