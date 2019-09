Star Wars: l'ultimo capitolo del fumetto cita brillantemente il film 'Rogue One'

Qualche settimana fa è stato annunciato che il fumetto "Star Wars", sequel di Star Wars: una nuova speranza, si concluderà definitivamente il prossimo novembre, con l'uscita del capitolo 75. Il numero 71 comunque, approdato nelle edicole il 4 settembre, ha fatto felici i fan citando una bellissima frase di Chirrut Imwe, il monaco di Rogue One.

Nel corso del film Rogue One: A Star Wars Story, i fan hanno avuto modo di conoscere il personaggio, un monaco cieco affascinato dalla Forza ma ben lontano dall'essere definito un Maestro Jedi. A sorpresa, la frase più iconica di Imwe, tanto famosa dall'essere persino diventata un meme, è stata ripresa durante l'ultimo capitolo dell'opera cartacea.

Nel numero 71 infatti, Warba Calip utilizza la famosa citazione "I am one with the Force, and the Force is with me (La Forza è con me, e io sono con la Forza)" per aiutare Luke a "massimizzare le proprie abilità" prima di infiltrarsi in una base nemica. Potete osservare le tavole in questione cliccando sul link reperibile in calce.

L'attuale arco narrativo si colloca a metà tra il sopracitato Star Wars: una nuova speranza e L'Impero colpisce ancora, e ha permesso ai fan di scoprire le conseguenze della distruzione della Morte Nera. Il fumetto, curato da Greg Pak e Phil Noto, non è nuovo a questo tipo di scenette, basti pensare che pochi capitoli fa gli autori fecero una cosa simile citando il film "Solo: A Star Wars Story".

E voi cosa ne pensate? Avevate colto questa citazione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!