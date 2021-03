Star Wars: lo scrittore Cavan Scott parla della scrittura del personaggio del Giovane Yoda

La serie Star Wars: The High Republic ha mostrato una versione più giovane del maestro Jedi Yoda, e in una recente intervista lo sceneggiatore Cavan Scott ha voluto approfondire l'importanza e le controversie dietro molte delle decisioni prese in fase di produzione proprio per rappresentare un personaggio così apprezzato dalla community.

Gli eventi raccontati nella serie sono avvenuti 200 anni prima della saga Skywalker e di quanto raccontato nella pellicola La Minaccia Fantasma, in un periodo in cui l'Ordine Jedi era estremamente potente e i Sith erano stati respinti. Tra i membri del consiglio spiccava già il piccolo ed eroico maestro Yoda, che però è stato rappresentato con un carattere prettamente diverso rispetto a quanto visto nei film di George Lucas.

Lo Yoda della trilogia prequel combatte fino alla fine contro Darth Sidious per evitare l'ascesa del Lato Oscuro della Forza e la corruzione di Anakin Skywalker, per poi veder sorgere l'Impero Galattico guidato proprio da Palpatine. Mentre nella trilogia originale, Yoda sembra essersi rassegnato ad una vita da eremita sul pianeta Dagobah, dove farà da maestro al giovane Luke. La nobiltà d'animo che ha sempre contraddistinto Yoda è stata rispettata anche nella serie The High Republic, nonché la sua percezione della Forza, come un'energia che riesce a collegare ogni cosa nella galassia.

Riguardo la decisione di inserire Yoda nella serie Cavan Scott ha risposto: "Si, ci sono state molte discussioni riguardo Yoda in the High Republic e se in qualche le sue azioni potessero essere giudicate in maniera negativa. Abbiamo speso molto tempo a parlare di Yoda. Yoda si porta dietro un'ombra gigantesca per essere una creatura così piccola, e ogni volta che appare in scena è il più importante in quella scena. Per questo siamo stati molto attenti nel trattare Yoda, e ho provato a rappresentarlo con rispetto."

Scott ha poi aggiunto: "Yoda è leggermente diverso in The High Republic. Fa parte del consiglio, ma ha deciso di prendersi un periodo sabbatico per insegnare ad alcuni Padawan, che sappiamo essere una cosa che ama. Così c'è anche un senso che quando Yoda non si trova lì, il resto dei Jedi, quelli che abbiamo creato, pensano "Vorrei che Yoda fosse qui", perché tutti fanno affidamento su di lui e c'è una certa familiarità tra loro e Yoda perché è loro pari in molti modi, seppur rimanga comunque un Maestro. Essendo più addestrato in un modo o nell'altro rispetto alla maggior parte delle persone, perché insomma diciamocelo: anche se è nell'Alta Repubblica, e continuiamo a parlare di "Giovane Yoda", è comunque abbastanza anziano, e ha vissuto per molto tempo."

