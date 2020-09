Star Wars: ecco come Luke ha scoperto il vero nome di Darth Vader

Nella nuova serie reboot a fumetti dedicata all'universo di Star Wars stanno emergendo importanti dettagli su ciò che è accaduto a Luke Skywalker tra gli eventi raccontati nell'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, e nell'ultimo volume il protagonista è venuto a conoscenza della vera identità di Darth Vader.

Questa serie può essere considerata parallela alla testata dedicata invece a Darth Vader, che ripercorre la ricerca da parte del Lord dei Sith di informazioni riguardanti la morte di Padmé e la nascita dei suoi due figli. Il sesto volume di Star Wars ci ha mostrato un dialogo diretto tra Luke e Verla, la donna che ha provato ad ucciderlo dopo avergli letto la mente.

Grazie ad un intervento del fedele R2-D2, il giovane Skywalker è riuscito a salvarsi e successivamente ad instaurare un dialogo con Verla. La donna si rivela essere una Jedi sopravvissuta all'Ordine 66, che è sempre riuscita a scappare da Vader e dagli Inquisitori Imperiali, motivo che la spinta a tentare di uccidere Luke stesso, dopo aver capito chi fosse.

Ancora scosso sia dal tentato omicidio sia dalle parole che Vader gli ha detto nell'incontro a Cloud City, Luke chiede a Verla se sa qualcosa riguardo il Sith. Citando le parole del suo maestro Ferren Barr, Verla risponde: "Anakin era un eroe della Guerra dei Cloni. Un grande Jedi. E dopo gli è successo qualcosa che lo ha trasformato in Vader, è tutto ciò che so". Potete trovare la tavola di questa scena in calce alla notizia.

