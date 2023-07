Star Wars: come i Ribelli hanno trasformati i media in armi contro l'Impero

Nei film della trilogia originale di Star Wars così come nei materiali successivi e dell’universo espanso i Ribelli hanno dimostrato di saper usare più armi per fermare e contrastare la tirannia dell’Impero, riuscendo ad elaborare piani brillanti volti anche ad attaccare in maniera indiretta la fama e l’orgoglio di Palpatine.

In Star Wars #36, scritto da Charles Soule e disegnato da Andrea De Vito, i ribelli guidati dalla principessa Leila hanno adottato una strategia molto efficiente, al fine di distruggere l’immagine dell’invincibilità dell’Impero Galattico. Nella storia intitolata “Giro di Prova” Leila decide infatti di inviare uno squadrone su Coruscant per distruggere il monumento dedicato a Palpatine, simbolo della sua potenza e del suo controllo.

L’assalto va a buon fine, grazie anche all’aiuto di Lando Calrissian alla guida del Millennium Falcon, la statua viene disintegrata ma i danni più ingenti si trovano altrove. Centinaia di camere hanno infatti ripreso l’accaduto e altrettanti video si stanno diffondendo nell’Holonet, l’internet dell’universo di Star Wars, facendo conoscere all’intera galassia la vera instabilità dell’Impero, incapace di fermare un attacco nella sua capitale.

Ovviamente gli imperiali cercano in ogni modo di fermare la diffusione di tali materiali, ma le notizie stanno già facendo il giro della galassia. Leila ha raggiunto un obiettivo difficile quanto importante: dimostrare la fragilità dell’Impero e di Palpatine, instillando negli abitanti della galassia il dubbio sulle sue capacità di comando e protezione. Si tratta anche di un momento fondamentale per il personaggio di Leila, lontana sia da Han, congelato e prigioniero di Jabba the Hutt, sia da suo fratello Luke impegnato ad allenarsi nelle vie della Forza.

Cosa ne pensate di questo assalto dei ribelli su Coruscant?