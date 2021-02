Star Wars: cosa rappresenta il romanzo Into the Dark per il futuro della serie?

L’uscita diStar Wars: The High Republic ha inserito una nuova era in maniera ufficiale nella timeline dell’universo creato da George Lucas, un tempo in cui l’Alta Repubblica garantiva serenità a tutti i sistemi sotto la sua guida, in cui l’Ordine Jedi era estremamente potente, e il Lato Oscuro della Forza era stato momentaneamente represso.

Mentre la serie a fumetti si sta occupando di presentare l’addestramento di giovani Padawan, le cui vite sono state sconvolte da un disastro causato dai nemici conosciuti come i Nihil, i due romanzi pubblicati, The Light of the Jedi e Into the Dark, hanno posto l’attenzione su altri elementi, aprendo strade a nuovi sviluppi. In particolare il secondo libro, scritto da Claudia Gray, ha approfondito la missione di quattro Jedi, mostrando eventi drammatici, come l’apparente morte di un compagno, che hanno avvicinato i protagonisti al cammino di Jedi Grigio, o anche alla nuova classe dell’Ordine, il Wayseeker.

Alla complessità psicologica dietro alle scelte dei quattro giovani Jedi, si unisce anche l’introduzione di altri personaggi, due dei quali richiamano particolarmente il contrabbandiere nonché comandante del Millennium Falcon, Han Solo, e il suo copilota Chewbecca. L’autrice Gray ha sfruttato proprio la presenza di Leox e Geode, controparti dei due personaggi storici della Saga Skywalker, per creare scene e intermezzi comici capaci di mostrare la crescita delle relazioni tra i protagonisti.

A completare il tutto vi è la componente legata agli antagonisti. In questa innovazione dell’universo espanso di Star Wars sono apparsi due nuovi tipi di nemici, i primi sono i Nihil, razziatori spaziali con un’avanzata tecnologia a loro disposizione, e autori del disastro che ha causato un blocco dei viaggi interspaziali, e dall’altra le gigantesche piante chiamate Drengir, alimentate dal Lato Oscuro della Forza, e quindi sintomo di un probabile, e prossimo, ritorno dei Sith. Gli eventi presentati da Into the Dark hanno posto le fondamenta per storie intricate e complicate, capaci di sconvolgere per sempre la storia della celebre galassia lontana lontana.