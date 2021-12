Star Wars Crimson Reign: la nuova missione di Cavalieri di Ren, inizia l'assalto

La trilogia sequel dei film di Star Wars viene spesso criticata per aver introdotto molte novità nel già vasto universo ideato da George Lucas, senza donare a ciascuna di esse un approfondimento adeguato, compito che invece gli autori di romanzi e serie a fumetti del franchise si prendono l'onore di affrontare.

Nel primo volume di Star Wars: Crimson Reign lo sceneggiatore Charles Soule, diventato ormai una delle figure autoriali centrali per la nuova era letteraria dedicata all'universo di Guerre Stellari, ha cercato di donare più profondità a Qi'ra, leader dell'organizzazione Crimson Dawn, e ai Cavalieri di Ren, apparsi proprio nei film sequel.

Fortunatamente Qi'ra, la quale ha preso il posto di Darth Maul come guida dell'organizzazione, ha in mente la distruzione dei Sith, in particolare di Darth Sidious e Vader, per liberare l'intera Galassia dal loro dominio. Ovviamente per farlo avrà bisogno di potenti alleati, divisi in gruppi e con compiti diversi per raggiungere quell'obiettivo comune.

Ed è qui che entrano in gioco i Cavalieri di Ren, che dovranno addentrarsi nel castello di Vader per rubare un importante artefatto Sith. Una missione estremamente pericolosa, ma che potrebbe renderli delle leggende nell'intera Galassia, come specifica Ren nella splendida tavola di Steven Cummings riportata in calce.