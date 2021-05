Star Wars: Darth Vader #12 ha rivelato un singolare incontro tra il Sith e Han Solo

Gli eventi narranti nel dodicesimo volume della serie di Darth Vader sembrano essere un collegamento tra l'arco narrativo appena trascorso, che ha mostrato la battaglia tra il Sith protagonista e l'Imperatore Palpatine sul pianeta Exegol, e l'evento crossover dedicato ai cacciatori di taglie dell'universo di Star Wars annunciato per quest'estate.

Lo scontro su Exegol ha lasciato Vader profondamente ferito, e dopo diverse e complicate operazioni da parte dei droidi chirurghi, l'Imperatore ha riportato il suo allievo su Coruscant, sottoponendolo a delle dolorose modifiche per risvegliare tutto il suo potenziale malvagio. Il dolore si è rivelato ancora una volta il motore perfetto per far concentrare Vader su determinati obiettivi, il quale ha pensato di allearsi con suo figlio Luke per cercare di sovrastare Palpatine stesso.

Tuttavia, come molti di voi sapranno, in seguito all'Impero Colpisce Ancora, Darth Vader ha rinunciato a questa possibilità, ma sa che la più grande forza del giovane Jedi è anche la sua più grande debolezza, ovvero l'affetto che lo lega a diverse persone. Ciò ci riporta ad un evento molto particolare risalente al film Una Nuova Speranza, quando Han Solo ha deciso di dare una mano ai ribelli durante l'attacco alla Morte Nera, colpendo proprio il TIE Fighter di Vader, e lasciando così via libera a Luke di scagliare quel colpo che fece esplodere l'immensa arma di distruzione.

Nel volume 12 di Darth Vader, assistiamo ad una scena del tutto inaspettata. Vader riuscì infatti a localizzare il Millennium Falcon a Corellia, e Han e Chewbecca furono incredibilmente fortunati a non rimanere vittime della sua sete di vendetta. Il rapporto tra Vader e Solo verrà sicuramente approfondito nel crossover "La Guerra dei Cacciatori di Taglie", e magari verranno ulteriormente approfonditi dettagli inerenti al misterioso rapimento di Han nella lastra di carbonite, come mostrato di recente in una delle serie complementari.

Ricordiamo che in un numero recente Vader è tornato su Mustafar, e vi lasciamo ai dettagli della nuova serie Trial of Shadows.