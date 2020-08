Star Wars: Darth Vader: arriva una reunion inaspettata nell'ultimo volume

La base narrativa dell'universo di Star Wars si trova naturalmente nelle nove pellicole ufficiali, che nonostante costruiscano una narrativa completa hanno continuamente diviso i fan tra chi preferisce la trilogia originale e chi invece ha apprezzato di più i tre film prequel sul passato e l'evoluzione di Anakin Skywalker in Darth Vader .

L'obiettivo principale della serie a fumetti dedicata al personaggio più iconico, Star Wars: Darth Vader, è proprio quello di collegare in maniera coerente gli eventi raccontati nelle due trilogie, come è avvenuto nel quarto volume, dove abbiamo assistito anche ad un ritorno inaspettato.

La storia ha luogo dopo L'Impero Colpisce Ancora, nel quale Vader ha rivelato a Luke di essere suo padre. Cercando informazioni riguardo la morte di Padmé, il Lord dei Sith si dirige su Naboo, dove trova Ric Olié, nome che potrebbe essere familiare a molti fan. Infatti Olié è il pilota che nel film La Minaccia Fantasma ha spiegato al piccolo Anakin i comandi della navicella spaziale della Regina.

Questa specie di reunion potrà far piacere ai lettori, ma i toni con cui è stata presentata non sono per nulla amichevoli. Olié infatti si frappone tra Vader e la tomba di Amidala, con molte persone e Gungan alle sue spalle. Alcune tavole più avanti troviamo anche altri volti già visti in passato, infatti il Sith viene fermato da Sabé e dalle altre ancelle della Regina. Potete trovare le tavole degli incontri in fondo alla pagina.

Ricordiamo che l'ultimo numero di Star Wars ha citato due momenti della trilogia prequel, e vi lasciamo al nostro speciale sui migliori fumetti su Darth Vader.