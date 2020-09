Star Wars: Darth Vader, il fumetto mostra una scena tagliata dai film

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha avuto il non invidiabile compito non solo di concludere la trilogia sequel, ma anche l'intera saga del Skywalker. Ma chiudere un cerchio così complesso in poche ore ha richiesto diversi tagli, che per fortuna sono stati colmati dai fumetti.

In Star Wars: Darth Vader #8 vedremo la resa dei conti tra Darth Vader e il The Eye of Webbish Bog, misteriosa creatura tagliata dalla sequenza di Mustafar di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. La sinossi di questo volume recita: "Affamato di vendetta dopo la sua brutale punizione per mano dell'Imperatore, Darth Vader intende scoprire i segreti del suo maestro nelle profondità di Mustafar. Spogliato delle sue potenti armi, riuscirà il signore oscuro a sopravvivere al fuoco e a The Eye of Webbish Bog?". Dopo aver svelato il passato di Anakin, Star Wars: Darth Vader va ad ampliare la nuova trilogia cinematografica.

Questa misteriosa creatura doveva originariamente apparire nella scena di apertura dell'ultima pellicola di Star Wars. Il supervisore creativo degli effetti speciali, Neal Scanlan, ha spiegato che questa sequenza è stata tagliata perché avrebbe richiesto troppo tempo e maggiori spiegazioni "Penso avrebbe richiesto una spiegazione troppo lunga per qualcosa che il regista (J.J. Abrams) voleva spiegare molto più velocemente. I suoi film si muovono molto velocemente e semplicemente c'era troppo tempo da dovergli dedicare".

La pellicola, aspramente criticata, ha trovato salvezza nel mondo dei fumetti, che stanno narrando e ampliando le porzioni tagliate e poco curate. Ad esempio, i nuovi fumetti di Star Wars hanno presentato un giovane Yoda.