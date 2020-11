Star Wars: Darth Vader, nel nuovo numero il protagonista ritorna su Mustafar

Dopo aver visto una scena tagliata nelle pagine di Star Wars: Darth Vader originariamente pensata per i film della trilogia sequel, scopriamo cosa succede nel volume numero sette della collana dedicata al famoso sith.

Come sapete, l'opera è ambientata dopo le vicende di "Star Wars: L'Impero colpisce ancora", film di George Lucas uscito nelle sale americane nel 1980, e ci mostra il ritorno di Darth Vader sul pianeta Mustafar. Qui ritrova le sue prime vittime dopo essere diventato un sith, oltre ad affrontare il temibile assassino Ochi di Bestoon, inviato dall'Imperatore Palpatine per testare le abilità del suo discepolo. I numerosi appassionati dell'universo di Guerre Stellari possono così approfondire la vita di Darth Vader prima delle vicende mostrate nella trilogia originale, scoprendo ulteriori dettagli riguardo il suo rapporto con il maestro dei sith e le varie missioni che gli sono state assegnate per la difesa dell'Impero.

Non sappiamo ancora il numero di volumi che compongono la serie di Greg Pak e con i disegni di Raffaele Ienco, in attesa di scoprire quando sarà disponibile l'ottava parte, vi segnaliamo i migliori fumetti dedicati a Darth Vader, invece il passato del protagonista è stato al centro di uno dei numeri di Star Wars: Darth Vader.