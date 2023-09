Star Wars: Darth Vader obiettivo e minaccia dei Droidi Oscuri

Darth Vader rappresenta ormai uno dei simboli del vasto universo di Star Wars e uno degli antagonisti più conosciuti della cultura popolare e cinematografica, la cui storia continua ad essere espansa ed approfondita nelle storie a fumetti pubblicate da Marvel Comics, con elementi ed eventi del tutto inediti e originali.

L’ultima grande sorpresa è stata raccontata da Greg Pak e Raffaele Ienco in Star Wars: Darth Vader #38, dove il Signore dei Sith è stato assaltato da un gruppo di droidi oscuri, guidati dall’intelligenza artificiale conosciuta come Scourge, o Flagello in italiano. Ovviamente Vader non esita a scatenare tutte le sue capacità sui droidi, ma questo attacco inaspettato potrebbe nascondere più minacce di quanto si possa credere.

Per comprenderla bisogna tornare indietro di qualche tempo, andando ad analizzare come Anakin Skywalker, uno dei più grandi Jedi della storia, sia stato attratto dal Lato Oscuro trasformandosi in un Sith, e a causa dello scontro su Mustafar contro il suo maestro, Obi-Wan Kenobi, è diventato più macchina che uomo per poter continuare a vivere. Questa unione persistente tra uomo e macchina è ciò che interessa al Flagello, visto che da sempre cerca un modo di trasferirsi in un essere organico, oltre a far connettere i suoi droidi con la Forza. Entrambi obiettivi che l’intelligenza artificiale ha solo perseguito e mai raggiunto.

Ed è qui che entra in scena Vader, poiché in quanto uomo-macchina con un forte legame con la Forza, rappresenta la vittima perfetta per il Flagello. Sebbene Vader si sia dimostrato superiore ai droidi, probabilmente è solo questione di tempo prima che l’IA e il suo esercito riescano a mettere mano su una creatura che fa al caso loro, e poter minacciare apertamente la Galassia.

Cosa ne pensate di questa possibilità? Vi ha colpito lo scontro tra Vader e i droidi? Fatecelo sapere nei commenti.