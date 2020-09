Star Wars Darth Vader: il passato di Anakin riaffiora in un emozionante fumetto

Esplorare le sfaccettature di un personaggio come Darth Vader richiede molta attenzione ed è un compito tutt'altro che semplice, ma è quello che hanno intrapreso lo scrittore Greg Pak e il disegnatore Raffaele Ienco nella nuova serie dedicata al celebre Lord dei Sith, e nell'ultimo volume sono stati presentati nuovi dettagli.

Concentrando le avventure della testata sull'arco temporale tra gli eventi dell'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, gli autori vogliono mostrare come Darth Vader sia riuscito a risalire agli eventi che abbiamo visto nella parte finale di Episodio III, La Vendetta dei Sith.

Per i cinque volumi pubblicati finora abbiamo seguito il Sith in viaggi lunghissimi e pericolosi, alla ricerca della verità dietro la morte di Padmé, dove non sono mancati anche incontri con alcune delle ancelle della precedente Regina di Naboo. Questi inaspettati sviluppi hanno pesantemente influenzato Vader, che rivivendo alcuni flashback del suo passato, ha ricordato quanto fosse realmente legato a Padmé.

Alcune pagine dopo Vader trova un droide che ha registrato gli ultimi istanti di vita di Padmé, subito dopo la nascita dei gemelli. "Obi-Wan: in lui c'è del buono. Io lo so. So che c'è ancora.." ascoltando le ultime parole della sua amata Vader immagina di cadere come Luke a Cloud City, prima nella sua armatura da Lord dei Sith, poi vestito come Padawan, fino a tornare il bambino che abbiamo conosciuto su Tatooine nell'Episodio I. Potete trovare la tavola in questione in fondo alla notizia.

Nella scena successiva vediamo Vader riunirsi con Palpatine, e a quest'ultimo, come ai lettori, sembra chiaro che in lui ci sia ancora traccia del giovane Jedi Anakin Skywalker, e della bontà di cui parlava Padmé. Ricordiamo che l'anteprima di The High Republic ha mostrato un nuovo Jedi, e vi lasciamo ai migliori fumetti di Darth Vader.