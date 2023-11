Star Wars: Darth Vader è pronto a dichiarare guerra all'Imperatore

L’introduzione del Flagello e dei Droidi Oscuri ha finito per stravolgere completamente il percorso intrapreso da Darth Vader nell’omonima serie a fumetti. Nel quarantesimo volume, scritto da Greg Pak e illustrato da Raffaele Ienco, il Sith non esita a fronteggiare il suo maestro, dopo aver compreso le sue reali intenzioni.

Nelle tavole iniziali, infatti, Vader torna sui cieli di Coruscant col suo caccia TIE, senza fermarsi ai blocchi appositi per controllare se sono presenti droidi potenzialmente pericolosi. Mentre Vader continua ad avanzare, il suo maestro, Darth Sidious, si domanda perché il Grand Vizier non l’abbia fermato. La volontà di Anakin ora è solo una: trovare il suo maestro e testarlo come ha fatto lui nei suoi confronti.

Nell’ultima tavola di presentazione del volume, come potete vedere in calce, Vader esce dal suo TIE in fiamme, affermando di aver passato ogni prova alla quale è stato sottoposto, e che ora intende mettere alla prova colui che l’ha condotto ad abbracciare il Lato Oscuro della Forza.

La pagina iniziale del volume, diffusa sul sito ufficiale di Star Wars presenta la storia “Il Tradimento del Maestro” così: “Tentando di uccidere Vader una volta per tutte, Mas Amedda ha ordinato la distruzione dell’Executor come parte della strategia per contenere il flagello dei droidi, che stava distruggendo la nave. Tuttavia, Vader e i suoi droidi sono riusciti a fuggire verso Mustafar, e una volta arrivati lì, ZED è stato sottomesso dal flagello e guidato ad attaccare Vader con un droide octuptarra. Facendosi strada tra i droidi corrotti, Vader è ora libero di confrontarsi con chi ha voluto testare le sue capacità e la sua fiducia”.

Prima di salutarci, vi lasciamo ad un approfondimento su Darth Momin, Sith unico e terrificante, e scoprire il vero motivo per cui Anakin odiava Obi-Wan.