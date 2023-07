Star Wars: Darth Vader ripone fiducia in un vecchio nemico

L’obiettivo principale della serie Star Wars: Darth Vader è approfondire i lati nascosti del Sith dimostrando al contempo la sofferenza interiore di Anakin Skywalker ormai trasmutato nell’allievo di Darth Sidious, ma non per questo privo di bontà. Questa fragilità, però, ha condotto Vader a stringere alleanze con personaggi inaffidabili.

Molti sono stati i dettagli aggiunti nelle pagine della serie, riguardanti la ricerca della verità dietro la morte di Amidala, la continua lotta tra Vader e Sidious, arrivato al punto di volersi liberare del suo allievo mandandogli contro dei sicari, e anche un’inaspettata alleanza con la Dottoressa Aphra, uno dei personaggi aggiunti relativamente di recente all’universo espanso di Star Wars e che ha riscosso comunque un grande successo tra gli appassionati della saga.

In passato Aphra venne contattata da Vader per costruire droidi e armi, ma si trattava di un’alleanza nata unicamente dall’interesse per il denaro della dottoressa, la quale però si sentì diverse volte in colpa per star contribuendo alla distruzione della galassia. Questi risentimenti la portarono a voltare le spalle a Vader e fuggire, spingendo anche il Sith a porre una taglia sulla sua testa. Per reagire a queste minacce Aphra si alleò con Qi’ra della Crimson Dawn, cercando di mettere fine alla minaccia di Vader in ogni modo, almeno fino a quando non si incontrarono su Bestoon.

In Star Wars: Darth Vader #35, infatti, un distrutto Vader trova la dottoressa e Ochi su Bestoon, e non esita a usare la Forza per costringerla ad aiutarlo. Tuttavia, a causa della Fermata Cage, Vader non ha il totale controllo sui suoi poteri, cosa che spaventa ancor di più Aphra. Fortunatamente i due trovano l’arcaico scudo di Zaly, composto di kyberite, che potrebbe aiutare Vader a riassumere il controllo.

Una volta tornato alla normalità, Vader, che sa di non potersi fidare di Aphra, prova a scagliarle contro dei fulmini di Forza, ridirezionati su Ochi. Infatti, la geniale dottoressa ha pensato ad una sicura da apporre sullo scudo, in grado di respingere qualsiasi attacco rivolto a lei. Ancora una volta Aphra si dimostra un avversario geniale e difficile da sorprendere, persino per una mente militarmente brillante come quella di Vader.

A peggiorare la situazione per il Sith, è il fatto che Aphra ha trovato il modo di assorbire le visioni di Forza di Vader, con Luke, Padmé e Sabé. Accumulare queste informazioni su Vader potrebbe rivelarsi fondamentale in futuro, magari in un nuovo scontro-incontro tra i due. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, vi lasciamo al vero motivo per Anakin odiava Obi-Wan, e al perché Palpatine voleva liberarsi di Vader come suo apprendista.