Star Wars: la volta in cui Darth Vader ha rischiato di morire per una spada laser

Senza ombra di dubbio Darth Vader rimane ad oggi uno dei personaggi più conosciuti e pericolosi all'interno dell'universo di Star Wars, sia per il suo design unico ed iconico, ma soprattutto per l'incredibile abilità che ha nel manipolare la Forza a suo favore. Tuttavia Vader non è stato così potente da subito, e ha anche rischiato di morire.

Le gravi condizioni in cui si trovava Anakin dopo lo scontro con Obi Wan, e i successivi interventi chirurgici, hanno inevitabilmente cambiato la sua agilità, e anche il suo modo di combattere con una spada laser. La presenza di protesi e di guanti ha infatti influito molto sull'ergonomia dell'elsa delle spade laser, e ciò ha messo in grave pericolo Vader, poco dopo la sua "rinascita".

La spada originale, costruita direttamente da Anakin come parte del suo addestramento Jedi, è stata presa da Obi Wan dopo lo scontro, e questo ha lasciato Skywalker senza un'arma da usare in un combattimento ravvicinato. Come è stato specificato nel corso dei numerosi fumetti pubblicati da Marvel Comics, i Sith tendono a rubare le spade laser dei Jedi, per poi modificarle. Per questo, nei volumi che hanno mostrato le origini di Vader, quest'ultimo parte alla ricerca di un Cavaliere dell'Ordine, una missione per nulla semplice considerate le conseguenze dell'Ordine 66.

Fortunatamente Vader riesce ad individuare la posizione di Kirak Infil'a, un maestro Jedi che si era allontanato dall'Ordine molto tempo prima, accettando il Voto Barash. Il Sith arriva sulla luna di Al'doleem per ucciderlo e così impossessarsi della sua spada laser, ma quando i due si incontrano Infil'a riesce quasi ad uccidere Vader, che però, in un momento caotico, ribalta la situazione, attaccando l'avversario con un colpo letale.

Tornato sul pianeta Mustafar per rendere rossa la spada in questione, Vader capisce che l'elsa della lama rubata non è per nulla adatta alla presa che le sue protesi gli permettono. Un successivo assalto da parte di alcuni cacciatori di taglie finisce per distruggere parte dell'elsa in questione, dalla quale Vader parte per crearne una adatta alle sue condizioni.

Ricordiamo che in The High Republic ci sarà una nuova classe di Jedi, e vi lasciamo alla nuova timeline dell'universo di Star Wars.