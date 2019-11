Star Wars: Darth Vader ritorna! Ecco data di debutto e primi dettagli

Darth Vader ha dato dimostrazione della sua Forza in tanti fumetti di Star Wars. Il signore dei Sith sta però per tornare in un albo tutto suo dal prossimo anno con Star Wars: Darth Vader, sotto etichetta Marvel Comics. Scopriamo insieme i dettagli rivelati nelle scorse ore.

Star Wars: Darth Vader sarà la terza serie incentrata sul personaggio dall'acquisizione di LucasFilm da parte della Disney. Le due precedenti, firmate da Kieron Gillen e Charles Soule, furono pubblicate entrambe per 25 numeri e ciò potrebbe quindi ripetersi per il nuovo fumetto.

"Nel climax di Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora, Darth Vader rivelò di essere il padre di Luke Skywalker, invitando il figlio a unirsi a lui per governare la galassia al suo fianco. Ma Luke rifiutò, decidendo di lanciarsi nell'abisso al di sotto di Cloud City piuttosto che unirsi al Lato Oscuro. Tutti ricordiamo l'orrore di Luke in quel momento che gli cambiò la vita. Ma cosa ne fu di Vader? In questo nuovo epico capitolo della saga di Darth Vader, il signore oscuro lotta con il rifiuto impensabile di Luke e intraprende una missione sanguinaria ricolma di una vendetta rabbiosa contro tutti coloro che hanno avuto a che fare con la corruzione del suo unico figlio. Ma mentre scopre i segreti delle origini di Luke, Vader deve affrontare nuove sfide scioccanti provenienti dal suo passato oscuro".

In arrivo il 5 febbraio 2020, Star Wars: Darth Vader è scritto da Greg Pak e disegnato da Raffaele Ienco, mentre la copertina che potete vedere in calce è stata preparata da Lee In Hyok.