Star Wars: Darth Vader sa usare il Fulmine della Forza?

Nell’esalogia cinematografica di Star Wars, ma in particolare dal terzo al sesto episodio, Darth Vader non fa mai affidamento sul fulmine della Forza, tecnica distintiva dei Sith e di coloro che hanno abbracciato il Lato Oscuro. I motivi dietro questa peculiarità sono diversi, tutti approfonditi nella serie a fumetti dedicata a Vader.

Lo sceneggiatore Charles Soule e il disegnatore Giuseppe Camuncoli, in uno dei primi volumi della serie, hanno infatti mostrato l’unica circostanza canonica in cui Anakin Skywalker, diventato ormai un araldo del Lato Oscuro ha effettivamente fatto ricorso al Fulmine della Forza. Per completare la sua trasformazione in Sith, Vader ha dovuto creare la sua spada laser, attraverso l’uccisione del Maestro Jedi Kirak Infil’a, sopravvissuto all’Ordine 66, e al rituale di sanguinamento dell’arma sottratta al Jedi.

Le spiegazioni di Sidious non chiariscono il procedimento, e Vader sa unicamente di dover in qualche modo trasmettere il suo dolore e la sua sofferenza all’interno del cristallo kyber contenuto nella spada. Il primo tentativo causa delle visioni ad Anakin, in cui torna a lottare per il Lato Chiaro, uccidendo l’Imperatore, e tornando in ginocchio dal suo vecchio amico, e mentore, Obi-Wan. Compresa la difficoltà della sfida, Vader decide di rinnegare ancora una volta il proprio passato, e scatena la sua rabbia, la sua tristezza in un’immensa esplosione di fulmini della Forza.

In quell’occasione Anakin ha rischiato di uccidere sé stesso, diventato ormai metà uomo e metà macchina, e anche l’intero pianeta Mustafar. La potenza dei fulmini scaturiti da Vader, unita ai suoi sentimenti, fu sufficiente a corrompere il cristallo e forgiare così la sua spada laser scarlatta, ma dimostrò anche quanto potesse essere pericoloso il Sith appena sorto.

La storia raccontata da Soule rende chiaro il motivo per cui Darth Vader non sfoggia mai i Fulmini della Forza nei film, che probabilmente nuocerebbero più a lui che all’avversario. In conclusione, ricordiamo che nel numero più recente della serie Star Wars: Darth Vader, il protagonista è pronto a dichiarare guerra all’Imperatore, e vi lasciamo alla storia di Darth Momin, un Sith unico nella storia di Guerre Stellari.