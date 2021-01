Star Wars: Darth Vader sapeva dell'esistenza del misterioso pianeta Exegol?

Il ritorno dell'Imperatore, nonché Signore dei Sith, Lord Palpatine nell'ultima pellicola di Star Wars, l'Ascesa di Skywalker ha sconvolto la community. La giustificazione e la spiegazione in seguito agli eventi avvenuti nel Ritorno dello Jedi si sono rivelati particolarmente interessanti, soprattutto per l'esistenza del pianeta Exegol.

L'ultimo volume della serie Star Wars: Darth Vader ha rivelato che il Sith era probabilmente a conoscenza degli oscuri piani del suo maestro, e di conseguenza sapeva anche del pianeta Exegol. Attualmente la narrazione del fumetto ha mostrato Vader abbandonato dall'Imperatore su Mustafar, e viene continuamente minacciato da Ochi di Bestoon, Sith che cerca il protagonista, per ucciderlo.

Durante il suo viaggio, Vader trova l'Occhio della Ragnatela nella Palude, grazie al quale ottiene un Sith Wayfinder, dispositivo tecnologico in grado di guidare qualcuno sul pianeta Exegol. Essendo la serie ambientata poco dopo gli eventi dell'Impero Colpisce Ancora, si scopre così che Vader sapeva effettivamente dell'esistenza di Exegol, prima del suo confronto finale con Palpatine.

Nonostante nella pellicola non siano definiti i metodi usati da Palpatine per risorgere, le azioni di Vader potrebbero significare che il Sith sapesse del pianeta, ma non fosse a conoscenza dei reali piani del suo maestro. Probabilmente Vader avrebbe potuto visitare Exegol, ma questo non significa che sarebbe riuscito a carpire l'importanza del pianeta, e come questo sia legato in qualche modo a Palpatine, il quale ha pensato fosse meglio non rivelare al suo allievo un piano del genere.

Infine, se Vader invece avesse saputo delle intenzioni di Sidious prima del loro scontro nel Ritorno dello Jedi, questo metterebbe in discussione le azioni fatte poco prima di morire tra le braccia di suo figlio Luke. Ricordiamo che l'inizio di the High Republic è stato segnato dalla morte di un Maestro Jedi, e vi lasciamo scoprire l'arma che ha minacciato l'Alta Repubblica e l'Ordine Jedi.