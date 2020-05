Star Wars Day: arrivano gli auguri da un Darth Pikachu

I fan di Star Wars oggi festeggeranno il giorno dedicato al loro franchise preferito. Infatti il 4 maggio è la data scelta per lo Star Wars Day, nata dal fatto che "May the Force" ha una pronuncia molto simile a "May the fourth". E per questo arriveranno tante iniziative dedicate come quelle preparate da Disney+ e Marvel Comics.

Ma anche i fan si dedicheranno particolarmente a questo giorno, pubblicando sui social vari messaggi d'amore a Star Wars. Tra questi c'è l'illustratore James Turner, che ha lavorato in modo attivo a Pokémon Spada e Pokémon Scudo in quanto direttore artistico. Anche lui appassionato di Star Wars, ha lasciato su Twitter un'illustrazione dedicata che potete vedere in calce.

Nell'immagine vediamo un Pikachu trasportato nell'universo di Star Wars. La sua pelle passa da gialla a violacea, mentre in testa indossa l'elmo che ricorda quello di Darth Vader. La sua coda a zigzag diventa una spada laser mentre intorno a lui volteggia una pokéball che potrebbe simboleggiare la Morte Nera. Cosa ne pensate di questa simpatica illustrazione che unisce Pokémon e Star Wars di James Turner?

Oggi sarà in arrivo il primo numero di Doctor Aphra di Marvel Comics, mentre sulla piattaforma Disney+ esordirà L'Ascesa di Skywalker.