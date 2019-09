Star Wars: la serie a fumetti si concluderà con l'uscita di un volume speciale

Il mese scorso la Marvel ha annunciato che la conclusione della serializzazione a fumetti di Star Wars avverrà nel mese di Novembre. Nelle ultime ore, però, il sito ufficiale del franchise ha presentato il volume speciale Star Wars: Empire Ascendant, che arriverà a Dicembre e sarà il vero e proprio finale della pubblicazione.

Oltre ad essere un epilogo agli eventi della serie, il volume in questione comprenderà delle storie riguardanti Doctor Aphra e Beilert Valance. Il sito ufficiale ha diramato anche una sinossi, che vi lasciamo di seguito:

"Star Wars: Empire Ascendant #1 vede i Ribelli - Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo costruire una base echo sul pianeta ghiacciato Hoth, mentre Darth Vader tenta invano di localizzare il quartier generale. Oltre a rappresentare un epilogo per la principale serie a fumetti di Star Wars - che ha seguito le avventure dei nostri eroi dopo gli eventi di una Nuova Speranza, lo speciale one-shot si concentrerà anche sulle sorti di Doctor Aphra e Beilert Valance".

Il volume si comporrà di 56 pagine e sarà sceneggiato da Charles Soule, Greg Park, Simon Spurrier ed Ethan Sacks, mentre il comparto artistico sarà curato da Luke Ross, Roland Boschi e altri artisti per ora ignoti. L'arco narrativo corrente sta seguendo i passi dei ribelli nella scoperta di un base, che come sapranno bene i fan, identificheranno in Hoth all'interno di Star Wars: L'impero colpisce ancora.

Il mese di Dicembre sarà cruciale per il franchise di Star Wars, con l'uscita dell'ultimo lungometraggio della nuova trilogia e il contemporaneo arrivo sul mercato di questo volume speciale, che chiuderà la pubblicazione della serie fumettistica.

Nonostante ciò, siamo sicuri che Marvel Comics non impiegherà troppo tempo a diramare l'annuncio di una nuova serializzazione.

Star Wars in stile cartoon con la colonna sonora di Attack on Titan? Esiste in un video fanmade! Intanto l'ultimo numero di Age of Resistance sta approfondendo il rapporto tra Snoke e Kylo Ren, strizzando l'occhio ad un possibile collegamento tra il Leader Supremo e Palpatine.