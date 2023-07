Star Wars: Disney e gli assurdi limiti imposti agli sceneggiatori dei fumetti

Da quando nel 2012 Disney acquistò Lucasfilm gran parte delle opere appartenenti all’universo espanso di Star Wars venne lasciata al di fuori del canone, e poi conosciuta come Legends, per lasciare spazio a narrazioni che dovettero, e devono, sottostare entro precisi limiti che possono creare scontenti tra gli autori.

È il caso di Marc Bernardin, sceneggiatore della serie attualmente in corso Star Wars: Darth Vader - Black, White & Red, che durante il podcast Fatman Beyond di Kevin Smith ha parlato apertamente di quanto siano ristretti i limiti nei quali è costretto a creare le sue storie riguardanti Vader e l’universo di Star Wars. Sebbene nella descrizione ufficiale della serie in questione, pubblicata dalla Marvel e quindi sempre appartenente alla Disney, Vader venga descritto come uno dei Sith più potenti di sempre, capace di seminare distruzione e terrore nella Galassia perseguendo gli interessi dell’Impero, questi dettagli non sembrano essere valsi in fase di produzione dei volumi.

Come ammesso da Bernardin, infatti, Disney gli avrebbe detto di non esagerare nella rappresentazione dei poteri della Forza di Vader, indicandogli anche come avrebbe dovuto inserire determinate manifestazioni delle sue capacità. Per quanto riguarda dettagli secondari, come la camera di meditazione di Vader, vista ne L’Impero Colpisce Ancora, Disney ha esplicitamente detto a Bernardin di non inserirla sulla sua nave personale, in quanto può accedervi unicamente sulla nave ammiraglia Executor.

Definendo quindi i parametri dettati da Disney come ristretti e molto legati al canone della saga, Bernardin ha poi ammesso “in linea di massima, era veramente semplice lavorare con Lucasfilm. Non avevano da ridire sulle parti principali della storia che volevo raccontare. La rendevano solo migliore.”

