Star Wars: disponibile la preview dell'epilogo della serie

Dopo ben quattro anni di serializzazione, la Marvel Comics conclude oggi la pubblicazione principale di Star Wars con il numero 75, ma in attesa del rilancio della stessa che avverrà il prossimo anno, il volume Star Wars: Empire Ascendant arriverà sugli scaffali a Dicembre, rappresentando l'epilogo della storyline.

La Casa delle Idee ha rilasciato una piccola preview dell'opera, che si mostra attraverso qualche tavola d'anteprima e si racconta con una sinossi molto dettagliata. Partiamo quindi dalla descrizione ufficiale di questo nuovo volume:

"Darth Vader non si fermerà davanti a nulla per schiacciare i ribelli, ma i suoi sforzi per localizzare la loro nuova base sono stati vani. Il lato oscuro della forza lo guiderà dai ribelli scomparsi e dal giovane Skywalker o impantanerà l'oscuro signore nei conflitti del suo passato?

Nonostante una vita piena di tradimento e distruzione, il dottor Aphra ha trovato una famiglia. L'ex ispettore imperiale Magna Tolvan e la giovane pupilla di Aphra Vulaada dovranno affrontare le lotte di una vita all'insegna della ribellione, mentre Aphra fa i conti con la sua eredità.

Inoltre, l'ex lealista imperiale diventato cacciatore di taglie del cyborg Beilert Valance sta intraprendendo una nuova pericolosa missione. E la vita di tutta la Ribellione - incluso il suo vecchio amico Han Solo - è in pericolo nel caso in cui dovesse fallire".

La recente run di Star Wars ha esplorato il viaggio di Luke, Leila, Han e Chewbacca dopo gli eventi di di Una nuova speranza, arrivando cronologicamente a fino agli accadimenti de L'Impero colpisce ancora. Il rilancio della serie - che avverrà nel mese di Gennaio - si porrà invece tra L'Impero colpisce ancora e il Ritorno dello Jedi.

