Star Wars Doctor Aphra: il nuovo numero omaggia la scena iconica tra Han e Leila

Nell'ultimo numero di Star Wars: Doctor Aphra gli autori hanno voluto ricreare una delle scene più iconiche dell'intero franchise con la nuova protagonista. Vediamo insieme i dettagli.

Sappiamo che negli eventi narrati in Star Wars: Doctor Aphra sono stati esplorati degli angoli delle galassia mai visti prima d’ora, ma nell’ultimo numero della serie, è stata riproposta una famosa scena. Da quando la serie ha cominciato la pubblicazione, ben 3 anni fa, i fan si sono particolarmente affezionati all’archeologa-criminale, vedendo quindi Aphra diventare uno dei personaggi più apprezzati da quando Lucasfilm è stata acquisita da Disney. La serie non ha mai dato spazio ai personaggi principali ma il riferimento era troppo palese da ignorare.

Aphra ha affrontato le sue missioni prevalentemente in solitaria, tuttavia ha stretto un forte legame con Magna Tolvan, un ex ufficiale imperiale, diventato una recluta dell’Alleanza Ribelle. In un recente incontro, i due, interrotti da un cacciatore di taglie Wookiee, Black Krrsantan, creano così una scena simile ad un momento visto durante Star Wars: l’Impero colpisce ancora.

Il tributo offre uno scambio particolare, con Tolvan che dice: “Ti amo, Doctor Aphra”, ottenendo un classico “Lo so”, da Aphra, anche se è rapidamente sostituito con “Ti odio, Doctor Aphra.”

Ne L’impero colpisce ancora, poco prima che Han Solo venga congelato in una lastra di carbonite, Leila gli rivela il suo amore, avendo come risposta l’iconico “Lo so”. Un altro elemento che lo rende speciale, è il fatto che durante la preparazione della scena è stato lo stesso Harrison Ford a proporre la battuta. Nel copione originale Han doveva rispondere alla principessa con le stesse parole ma, sia secondo Ford che Kreshner, regista della pellicola, non sarebbero state in linea con il personaggio.

Di recente è stata pubblicata una timeline, che ripercorre le tre ere delle pellicole dell'universo creato da George Lucas, un buon punto di riferimento in attesa di vedere Star Wars the Rise of Skywalker, previsto per il prossimo 20 dicembre.