Star Wars: Doctor Aphra, previsto un arrivo speciale per lo Star Wars Day

L'universo creato da George Lucas negli anni '70 si è ingrandito a vista d'occhio generando una mole enorme di storie e personaggi. Il fandom si è evoluto in modo tale da rendere necessaria l'istituzione di un giorno dedicato al solo Star Wars. Nacque così lo Star Wars Day che si tiene ogni anno il 4 maggio per l'assonanza con "May the Force".

Ovviamente la Disney non si lascia sfuggire l'occasione per presentare nuovi contenuti ai fan. Con la creazione della piattaforma Disney+ è stato già annunciato che domani 4 maggio 2020 arriveranno Star Wars: L'ascesa di Skywalker insieme all'episodio finale di Star Wars: The Clone Wars e il debutto del documentario dedicato a The Mandalorian.

Ora però è il turno di Marvel Comics, etichetta che possiede i diritti fumettistici di Star Wars. Infatti è stato deciso che domani 4 maggio sarà pubblicato in versione digitale il primo numero di Doctor Aphra. Il fumetto basato sull'universo di Star Wars era previsto per fine maggio.

Questa storia, basata sul personaggio presentato in Star Wars: Darth Vader, è scritta da Alyssa Wong e disegnata da Marika Cresta. Vedremo Aphra con una nuova ciurma e una nuova missione in un periodo che spazia tra la fine di Star Wars: L'impero Colpisce Ancora e Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.