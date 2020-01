Star Wars entra nel mondo di L'Attacco dei Giganti con una fan art su Levi ed Eren

L'Attacco dei Giganti è uno dei franchise più popolari dello scorso decennio. Partito a fine 2009, il manga di Hajime Isayama e le varie stagioni degli anime hanno creato un consenso tale da permettersi di essere paragonato i big del settore dell'intrattenimento. Ciò fa nascere anche la possibilità di crossover creati ad hoc dagli appassionati.

Mentre Eren e gli altri compaiono anche al parco divertimenti USJ con Conan e Lupin, un fan ha deciso di fare un'unione più particolare. Tramite una fan art, ha deciso di fondere gli universi di L'Attacco dei Giganti e Star Wars generando così il disegno che vedete in calce. Il capitano Levi diventa un maestro jedi con la tipica veste marrone lunga che copre la tunica beige e la spada laser appesa sul fianco sinistro.

Dietro di lui, quasi nascosto, c'è un piccolo Eren ancora padawan, anch'egli con la divisa che abbiamo visto più volte indossare a Obi-Wan e agli altri allievi dell'ordine. Eren non ha una spada laser, ma si intravede il codino tipico di chi non è ancora diventato un Cavaliere Jedi. In pochi giorni questa fan art è diventata virale, voi cosa ne pensate di questo mash up?

L'opera è diventata famosissima in tutto il mondo, tanto che, per celebrare le vendite, è comparso un enorme murales di L'Attacco dei Giganti a New York.