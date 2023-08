Star Wars: tutte le ere della galassia approfondite nei fumetti

L’universo di Star Wars continua ad espandersi, così come le storie originali relative a diverse ere in cui è possibili dividere la storia galattica. Dopo l’acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, le leggende di Jedi e Sith sono aumentate ulteriormente, e per fronteggiare una possibile confusione, ecco le sette ere trattate nei fumetti.

Iniziamo dall’era della Nuova Repubblica, collocata subito dopo la caduta dell’Impero Galattico a Endor, e approfondita parzialmente nella serie The Mandalorian, dalla quale è stato tratto anche un fumetto scritto da Rodney Barnes e Georges Jeanty, pubblicato in Italia da Panini Comics. Vista l’assenza dell’Impero si può definire la Nuova Repubblica come un periodo in cui vigeva la pace, ma le conseguenze finanziarie portarono all’affermarsi di nuovi cacciatori di taglie.

Altra conseguenza della confusione generale e dei frammenti politici, ingestibili dopo il crollo dell’Impero, fu però l’Ascesa del Primo Ordine. Si tratta del periodo affrontato nella trilogia sequel, in cui Rey, Kylo Ren, e Finn giocano ciascuno un ruolo decisivo. Molti dei buchi di trama presenti nei film sono stati riempiti col materiale dei fumetti, come l’Ascesa di Kylo Ren, dove viene approfondito anche psicologicamente il personaggio.

Torniamo anni indietro con il Regno dell’Impero, che va dalla caduta della Repubblica fino alla Guerra Civile Galattica tra le forze ribelli e le forze imperiali. I fumetti in cui viene trattata quest’era si concentrano perlopiù su Darth Sidious, Darth Vader e le fazioni ribelli, donando però più spessore anche a personaggi come Tarkin e Thrawn.

Segue poi l’Era della Vecchia Repubblica, tormentata epoca che ancora fatica a trovare una sua produzione stabile di fumetti, ma che finalmente è stata riconosciuta da Disney come parte della timeline canonica. La maggior parte delle produzioni fumettistiche relative a quest’epoca appartengono tuttavia all’insieme di storie denominate Legends, non canoniche, ma per chi di voi ha giocato Star Wars: Knights of the Old Republic, sa che si trattava di un periodo più selvaggio, in cui l’esplorazione della Galassia e la curiosità erano le basi per avventure straordinarie.

Passiamo poi alla Caduta dei Jedi, periodo di grande stravolgimento nell’universo di Star Wars, le cui origini si fanno risalire agli eventi narrati nella trilogia prequel, precisamente durante le Guerre dei Cloni. Alcuni dei racconti a fumetti più oscuri e violenti appartengono a questa epoca, come quelli con protagonista Darth Maul, così come anche storie volte ad approfondire Obi-Wan, Padmé e altri personaggi chiave dei film prequel. L’elemento al centro delle storie è però la fragilità dell’Ordine Jedi, e come i dissidi interni abbiano portato al suo collasso.

Troviamo poi l’Era dell’Alta Repubblica, concepita da Lucasfilm come progetto a lungo termine da espandere attraverso romanzi e fumetti. Molte delle opere ambientate in questo periodo, in particolare quelle scritte da Charles Soule, rappresentano un ottimo punto d’inizio per chi intende avvicinarsi all’universo di Star Wars. A ricoprire il ruolo di antagonisti ci sono i Nihil, nemici completamente diversi dai Sith o dagli Imperiali, ma non per questo meno riusciti.

Infine, come epoca più approfondita nei fumetti, troviamo l’Era della Ribellione, che fa da sfondo agli eventi della trilogia originale, e tratta di personaggi diventati ormai iconici, primo fra tutti Darth Vader, Luke Skywalker, ma anche di volti nuovi, come la Dottoressa Aphra, diventata molto popolare tra i lettori e gli appassionati.

E voi avete letto delle varie ere di Star Wars nei fumetti? Quale vi ha colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti.