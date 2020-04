Star Wars: esiste uno Jedi più potente di Vader? Ecco chi è

I fan di lunga data dell'universo creato da George Lucas sono sicuramente affezionati al personaggio di Darth Vader , uno Jedi noto con il nome di Anakin Skywalker, che attratto dal Lato Oscuro della Forza è divenuto un potente Lord Sith. Questa sua conversione è stata esplorata in maniera profonda nella serie a fumetti Darth Vader.

I volumi 3 e 4 della testata in questione hanno mostrato ai lettori l'allenamento al quale Anakin si è dovuto sottoporre per divenire un Sith. Ambientati dopo gli eventi della terza pellicola, La Vendetta dei Sith, i primi capitoli ci mostrano come l'apprendista di Palpatine, Darth Sidious, abbia costruito la sua spada laser.

Il prerequisito principale è: sconfiggere uno Jedi in battaglia. Dopo averlo atterrato, l'allievo dovrà torturare l'avversario con la sua stessa spada laser. L'agonia e le forti emozioni provate dallo Jedi influenzeranno il Cristallo Kyber presente nella sua lama, facendola diventare rossa.

Essendo la storia successiva all'ordine 66, non è facile trovare Jedi superstiti, ma la conoscenza di Anakin dell'ordine lo conduce sulla Luna Fluviale di Al'doleem dove trova il guerriero Jedi Kirak Infil'a, di cui trovate un'immagine in fondo alla pagina.

Nonostante Anakin sia molto potente, Kirak lo mette in estrema difficoltà. Costui infatti si è addestrato come Jedi ma ha sviluppato anche altre abilità grazie alla meditazione e al rapporto con la Forza. Tuttavia Vader riuscirà a sconfiggerlo solo durante l'assalto ad una città. Potrebbe essere sorprendente scoprire che nelle fasi iniziale del suo addestramento Anakin sia stato effettivamente sconfitto da un personaggio praticamente inedito, che l'obiettivo di questa serie sia dimostrare la superiorità dei Jedi?

Ricordiamo che è stata annunciata una nuova serie di Star Wars in arrivo su Disney+, in cui la protagonista sarà una donna.