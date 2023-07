Star Wars: il più grande fallimento di Yoda e il motivo del suo esilio su Dagobah

Pochi personaggi nell’universo di Star Wars possono vantare la fama del grande maestro Jedi Yoda, ma anche per lui, uno dei migliori combattenti, pensatori e saggi al servizio dell’Ordine, non è stato possibile evitare di commettere errori irreversibili. Scopriamo cosa è accaduto prima del suo esilio su Dagobah con gli eventi di Yoda #9.

In seguito agli eventi di Star Wars Episodio III: La Vendetta dei Sith appare chiaro come la negligenza del consiglio dei Jedi di fronte alla pericolosa rinascita dell’Impero, e all’eccessiva attenzione posta nei confronti dei loro affari interni, abbiano causato sia l’ascesa dell’imperatore Palpatine sia il distaccamento definitivo di Anakin dal Lato Chiaro. Il nono volume della serie Yoda, pubblicata dalla Marvel Comics, ha mostrato alcuni dettagli molto interessanti sul passato del maestro Jedi, tra cui il suo più grande errore e motivo per cui ha deciso di andare in esilio sul pianeta Dagobah dopo Episodio III.

La storia “La dimensione non conta” scritta da Marc Guggenheim e disegnata da Alessandro Miracolo, si svolge nel passato, e fa luce su tutti i rimpianti di Yoda. Parlando con lo spirito di Forza di Obi-Wan, il maestro confessa di sentirsi in colpa per non aver percepito in tempo l’ascesa del Lato Oscuro e il pericolo rappresentato da Palpatine, oltre che la conseguente corruzione del Senato e di Anakin orchestrata dallo stesso imperatore. A pesare di più però sulla coscienza di Yoda è il pensiero di non essere riuscito a uccidere Palpatine quando era davvero necessario per il bene della galassia.

Per queste sconfitte Yoda ha creduto che l’universo non avesse più bisogno delle sue gesta e della sua spada laser, e da qui deriva la sua decisione di esiliarsi su Dagobah. Obi-Wan cerca di far riprendere il suo maestro, ricordandogli quante volte le sue azioni sono state centrali nel mantenimento dell’Ordine Jedi e dell’equilibrio tra Lato Chiaro e Oscuro. Dopo gli eventi del terzo episodio Yoda è stato avvolto dall’ombra che aveva ricoperto la galassia, sentendosi responsabile della morte di Obi-Wan e della nascita di Darth Vader, ma sappiamo anche che anni dopo sarebbe riuscito a ritrovare fiducia in sé stesso e a trasmettere a Luke Skywalker tecniche e nozioni necessarie a divenire Jedi.

Cosa ne pensate di queste rivelazioni sul personaggio di Yoda? Ve le aspettavate? Parliamone nei commenti. Per concludere, ecco le fragili strategie adottate da Vader per sovrastare i ribelli, e vi lasciamo alla brutale prova a cui Yoda ha sottoposto Anakin.