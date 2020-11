Star Wars: una fantastica illustrazione di Darth Maul creata dal disegnatore di God of War

Star Wars è un mondo ricco di personaggi e che hanno fatto crescere intere generazioni. Il genio di George Lucas ha creato infatti un universo che si arricchisce ancora oggi, di giorno in giorno. Non solo c'è The Mandalorian 2 su Disney+, ma anche tanti romanzi e fumetti che raccontano nuove storie ambientate in diversi periodi.

Indubbiamente però ci sono alcuni personaggi che sono rimasti più nel cuore di altri, appartenenti in particolare alla Trilogia Originale e alla Trilogia Prequel. In quest'ultima ci fu l'apparizione del misterioso Darth Maul che, almeno a livello cinematografico, è stato relegato al solo Star Wars: La Minaccia Fantasma.

Il suo ruolo si è però ampliato nella serie animata Star Wars: The Clone Wars dove è tornato dopo la sconfitta patita per mano di Obi-Wan Kenobi. Ispirandosi a questa ultima versione, Raf Grassetti, art director noto per il suo lavoro su God of War, ha pubblicato sul suo account Twitter un'illustrazione davvero eccezionale su Darth Maul.

In basso possiamo vedere l'immagine dove si vede tutto il fisico dello Zabrak, che si alterna tra il rosso e il nero, mentre nelle mani si notano una spada laser rossa e la Darksaber. Grassetti ha deciso di preparare questa illustrazione a causa delle voci che vogliono Darth Maul in The Mandalorian 2.