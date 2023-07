Star Wars: le fragili strategie di Darth Vader per sovrastare i Ribelli

La serie di fumetti Marvel Star Wars Darth Vader Black White & Red ha permesso di esplorare a fondo come il Sith abbia cercato in ogni modo di affermare la propria supremazia e quella dell'impero nella lotta al potere contro l'alleanza ribelle. Nonostante la sua preparazione strategica, però, Vader potrebbe aver fatto scelte molto rischiose.

Il terzo volume della serie porta I lettori sul pianeta di Sarrjen 3 dove Vader contatta e costringe a seguirlo un’ufficiale chiamata Sulaco per quello che sembra essere lo studio del territorio del pianeta. In realtà il Sith sta cercando di persuaderla a diventare una spia per l'Impero.

Ottenendo un doppiogiochista all'interno delle fila dei ribelli, Vader e l'impero potrebbero così guadagnarsi un grosso vantaggio sui ribelli. Tuttavia, come hanno notato immediatamente molti fan e appassionati della saga, Vader sembra apparire molto più strategico rispetto alla sua controparte dei film ma questa fiducia nei confronti dei ribelli potrebbe non essere stata ripagata nella maniera sperata.

Dopotutto sono i ribelli che riescono ad ottenere molte più informazioni chiave sull'impero, basti pensare ai piani della morte nera rubati nel film Rogue One e poi usati per la distruzione della mastodontica arma da parte di Luke Skywalker. D’altro canto, però Vader avrebbe mantenuto questo approccio facendo credere al suo signore Darth Sidious di seguire ancora i suoi ordini mentre in realtà stava segretamente pensando a come sovrastarlo. Inoltre, va considerato anche il fatto che Vader abbia sempre cercato di instaurare un rapporto con ribelli e personalità dei ribelli che potevano sapere qualcosa di particolare per scoprire di più sulla morte di Padmé e sui suoi due figli Luke e Leila.

Ancora una volta quindi Vader, o meglio Anakin Skywalker, si sarebbe fatto sopraffare dalle proprie emozioni, rischiando di dare, o farsi sfuggire, preziose informazioni ai ribelli. In conclusione, ecco come i Ribelli hanno trasformato i media in armi contro l'Impero, e agli assurdi limiti imposti da Disney agli sceneggiatori dei fumetti di Star Wars.