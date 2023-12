Star Wars: i fumetti svelano un'importante verità sulle iconiche spade laser

Le spade laser rappresentano uno degli artefatti più iconici dell’universo di Star Wars e sin dalla loro prima apparizione hanno catturato l’attenzione degli spettatori. Per quanto possano apparire semplici come oggetti, in realtà sono molti i misteri attorno alle lightsaber, come raccontato nella serie a fumetti iniziata nel 2020.

Molti di voi sapranno già che ogni spada laser ha al suo interno un cristallo Kyber che un giovane Jedi deve trovare per costruire la sua arma. Tuttavia, c’è molto di più dietro il procedimento di costruzione della lama, in quanto questa rappresenta la massima espressione, quella più intima e personale, del cavaliere che la brandisce e del suo rapporto con la Forza.

In Star Wars #34 Luke si reca su Christophsis per trovare un cristallo sostitutivo a quello giallo, ormai distrutto, che stava utilizzando. Qui conosce il Doctor Cuata, esperto di cristalli e spade laser, che condivide col giovane Jedi alcune informazioni fondamentali per capire la vera natura di quelle armi. Come parte dell’espressione della connessione con la Forza, la spada laser non può essere usata da chi possiede un legame flebile e fragile con essa.

Inoltre, come sottolinea Cuata, Luke non riesce ad esprimere al meglio la sua potenza con la spada perché non ha scelto il cristallo giallo, e questo non ha scelto lui. Per questo motivo quando Luke, finalmente, riesce ad ottenere il cristallo Kyber verde, diventa un cavaliere Jedi ancora più abile e potente. E, in fondo, potremmo pensare al passaggio da una spada all’altra di Luke, come la sua crescita in qualità di protagonista e cavaliere, e il coraggio nell’intraprendere un percorso per affrontare suo padre.

In sostanza, possiamo considerare i cristalli Kyber come esseri senzienti, in grado di percepire la Forza e scegliere con chi legarsi, ma anche di soffrire, come viene mostrato in Star Wars: Darth Vader #5 in cui il protagonista deve convertire un cristallo Jedi in un cristallo Sith, facendolo "sanguinare" per tramutarlo in rosso.