Star Wars, il fumetto svela finalmente l'aspetto dei mostri Mangia-Forza

La nuova serie a fumetti The High Republic Trail of Shadows, pubblicata da Marvel Comics, ha espanso in canone ufficiale di Star Wars introducendo i Livellatori, misteriosi mostri che si nutrono della Forza. Con la pubblicazione dell'ultimo numero, l'aspetto di questi temibili avversari dei Cavalieri Jedi è stato finalmente svelato.

"Lo stiamo trattando come se fossimo in Alien. Ci prendiamo il nostro tempo", aveva spiegato lo sceneggiatore della miniserie Daniel Older durante il podcast ComicBook Nation. "Non sveli il tuo mostro nella prima tavola, nella prima inquadratura - devi arrivarci lentamente. Ed è il loro effetto la cosa più importante".



In The High Republic: Trail of Shadows #5, pubblicato il 9 Febbraio negli Stati Uniti, Older ha tenuto fede alle sue parole, mostrando finalmente l'aspetto di questi Livellatori e offrendo qualche informazione in più sul loro background. Si tratta di mostri capaci di privare gli utilizzatori della Forza di qualsiasi potere, rendendoli soggetti ad allucinazioni spaventose.



Questi mostri, chiamati anche "Shrii-Ka-Rai: Mangiatori di Forza" o "i Senzanome", sono stati sfruttati, in Trail of Shadows, dal collettivo di pirati spaziali The Nihil con l'intento di attaccare specificatamente l'Ordine Jedi.



Star Wars: The High Republic - Trail of Shadows #5, ultimo numero della miniserie di Daniel Older e Dave Wachter, è già disponibile negli Stati Uniti. In calce condividiamo le tavole che mostrano per la prima volta l'aspetto dei Livellatori. Secondo un rumor emerso recentemente, una serie di Star Wars di High Republic per Dinsey Plus potrebbe essere in sviluppo.