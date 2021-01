Star Wars: una grave perdita per l'Ordine Jedi segna l'inizio di The High Republic

La nuova serie dedicata all'universo espanso di Star Wars, The High Republic ha fatto il suo debutto da poco, e sta già ponendo le basi per quelli che saranno sviluppi molto interessanti, considerando l'introduzione di un'arma particolarmente pericolosa, ma soprattutto la morte di un importante Maestro Jedi.

Nonostante sia ambientata durante l'Era dell'Alta Repubblica, dove l'Ordine Jedi aveva un immenso potere, capace di annichilire qualsiasi minaccia proveniente dai Sith, nel primo romanzo della serie, strettamente legato alla storia narrata nei fumetti, sono state presentate altre minacce presenti nella galassia, che hanno privato l'Ordine di un importante membro, cosa che avrà indubbiamente conseguenze sul futuro.

Il Maestro del Consiglio, Jora Malli, una Torguta, ha ricoperto il ruolo di comandante dei Jedi sulla nuova stazione Starlight Beacon, nei Territori dell'Orlo Esterno, nucleo narrativo che sta coinvolgendo anche gli esponenti dell'Alta Repubblica. Durante i preparativi per l'inaugurazione della stazione, si scatena però l'evento che verrà ricordato come il Grande Disastro, che causa problemi alle navicelle intorno, e ha totalmente occupato i percorsi per i viaggi iperspaziali.

Tutto questo è stato causato dai Nihil, predoni spaziali, contro i quali cerca di intervenire la stessa Jora Malli, che sale a bordo del suo Vector personale. Tuttavia i Nihil hanno a loro disposizione una tecnologia nota come Path Engine, che consente loro di intraprendere viaggi iperspaziali in maniera estremamente veloce, cosa che designa la morte di Malli, la cui linea del viaggio iperspaziale viene occupata dai Nihil che distruggono il Vector del Maestro.

Si tratta sicuramente di una grave perdita per l'Ordine, e l'introduzione di questa particolare tecnologia potrebbe ribaltare molte delle future battaglie.