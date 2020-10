Star Wars: I nuovi romanzi della saga saranno pubblicati da Panini Comics

Mentre scopriamo ulteriori dettagli su Star Wars: The High Republic, ecco un annuncio che siamo sicuri farà felici i numerosi appassionati di Guerre Stellari, le prossime opere dedicate alla saga di George Lucas saranno pubblicate da Panini Comics.

La notizia è stata data durante la conferenza Marvel del Lucca Changes, quando è stato annunciato che i diritti editoriali legati a Star Wars sono stati passati in mano a Panini Comics. Tra le prime serie che troveremo negli scaffali delle nostre librerie e fumetterie, ci sarà sicuramente The High Republic, miniserie a fumetti legata al Project Luminous, opere ambientate 200 anni prima le vicende del primo film della saga di Star Wars, mostrandoci quindi un ordine di cavalieri Jedi all'apice della loro potenza. Inoltre siamo sicuri che saranno disponibili anche gli altri libri e fumetti dedicati all'universo di George Lucas e incentrati su personaggi visti nelle varie trilogie cinematografiche.

Nei prossimi mesi scopriremo quali saranno i progetti di Panini Comics e la data di uscita dei futuri romanzi di Guerre Stellari, nel frattempo ecco i quattro protagonisti di Star Wars: The High Republic, inoltre se cercate altre indiscrezioni sui fumetti, sono stati svelati i design degli avversari di High Republic, opera che sarà pubblicata in America a gennaio del 2021.