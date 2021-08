Star Wars: L'Impero voleva spodestare Palpatine ed eliminare l'influenza dei Sith?

La Guerra dei Cacciatori di Taglie sta portando alla luce numerosi dettagli riguardanti non solo il viaggio di Boba Fett per recuperare Han Solo, imprigionato nella lastra di carbonite, e portarlo a Jabba the Hutt, ma anche riguardo gli intricati giochi di potere che caratterizzano profondamente ogni capitolo e storia della saga di Star Wars.

In particolare, nell’ultimo volume pubblicato, è stato rivelato che non solo alcuni membri dell’amministrazione dell’Impero fossero a conoscenza della vera identità di Palpatine, ma che volessero sfruttare Luke Skywalker per spodestarlo e liberare così la gestione della galassia dall’oscura influenza dei Sith. Venuto a sapere della scomparsa di Solo, Vader comincia immediatamente a cacciare il pilota, puntando ad ottenere vendetta per la battaglia di Yavin, e per potersi avvicinare a suo figlio Luke.

Come mostrato nei recenti capitoli, Vader è profondamente vulnerabile, sia per le dure prove a cui è stato sottoposto da Palpatine, sia per la sensibilità riemersa di Anakin Skywalker. La fragilità di Vader viene riconosciuta da Sly Moore, ex Capo Assistente Amministrativo del Cancelliere Supremo Palpatine e figura molto importante negli ultimi anni della Repubblica Galattica.

C’è un dettaglio molto importante, Moore sa che Palpatine è Darth Sidious, ed essendo un’abile manipolatrice e lettrice di menti, è conscia del fatto che l’Imperatore intende usare la sua posizione solo per i propri scopi, e non è minimamente interessato ad accrescere il benessere dell’Impero. Per ben due volte quindi Moore assolda il droide IG-88 per uccidere Vader, il quale respinge l’avversario per poi trovarsi faccia a faccia con Moore su Coruscant.

Qui la diplomatica, e abile utilizzatrice della Forza, riesce a leggere la mente di Vader, scoprendo il legame con Luke Skywalker. Nonostante i due abbiano stabilito un patto, le azioni di Moore riveleranno la sua totale volontà di fermare l’avanzata dei Sith e bloccare quindi l’incontro tra Vader e Luke. Tuttavia il suo piano si rivelerà fallace, come presumibile considerati gli eventi legati all’ultima trilogia cinematografica, dove dai residui dell’Impero si è formato il Primo Ordine, con a capo un Signore dei Sith.

Per concludere ricordiamo che The High Republic tornerà nel 2022 con una nuova minaccia per l'Ordine Jedi, e vi lasciamo all'annuncio del manga prequel di Rogue One.