Star Wars: l'intenso scontro tra Rey e Kylo Ren si trasforma in un anime

L'ultima trilogia cinematografica dedicata all'universo di Star Wars ci ha mostrato le avventure dei nuovi protagonisti, Rey, Finn e Poe alle prese con il Primo Ordine, l'organismo politico guidato da Kylo Ren, nato dalle ceneri dell'Impero Galattico.

Questo particolare intreccio, introdotto con la prima pellicola della trilogia sequel Star Wars: il Risveglio della Forza, ha fatto sì che Rey e Kylo Ren si incontrassero, dando vita ad un'intensa e spettacolare battaglia, che un fan ha voluto riproporre con uno stile anime.

Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla notizia, l'utente @01091006 ha realizzato dei fedelissimi ritratti dei due personaggi in questione, presentando il lavoro con la parola "Risveglio". In effetti con gli ultimi tre film ambientati in una galassia molto lontana ci è stato mostrato il "viaggio" e l'evoluzione sia di Rey che di Kylo, ovvero Ben Solo, figlio del compianto Han Solo e della Principessa Leila.

Attratto dal Lato Oscuro, Ben inizialmente seguirà le istruzioni del leader supremo Snoke, e quando si renderà conto di essere solo una pedina nei grandi piani del maestro, e di essersi macchiato di azioni orribili, deciderà di passare al Lato Chiaro, aiutato dalla stessa Rey.

Ricordiamo che la serie The High Republic esplorerà il segreto di una famiglia Jedi, e che Luke Skywalker ha ottenuto una nuova spada laser nel fumetto ufficiale.