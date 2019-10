Star Wars IX: il fumetto ci porta su un pianeta di L'Impero Colpisce Ancora

Mancano ancora un paio di mesi all'arrivo dell'ultimo film della nuovissima trilogia dedicata alle guerre stellari nate dalla mente di Lucas decenni or sono. In attesa dell'arrivo nei cinema, Star Wars: Rise of Skywalker sta vedendo la sua storia introdotta dalla serie a fumetti Journey to Star Wars: The Rise of Skywalker - Allegiance.

Il primissimo numero di Journey to Star Wars: The Rise of Skywalker - Allegiance ci riporta su un pianeta che fu già menzionato in Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora, sottolineando il legame dell'attuale Resistenza con quello dei Ribelli dell'Impero. Attenzione spoiler sul primo numero di Journey to Star Wars: The Rise of Skywalker - Allegiance dal prossimo paragrafo.

Ricorderete come, dopo essere scappati dalle forze Imperiali, nel quinto film Han Solo, la principessa Leia e Chewbecca si diressero a Bespin per fare approdo a Cloud City. Durante il viaggio però Leia menzionò il pianeta di Anoat, in un sistema planetario dove avrebbero potuto trovare alleati.

Proprio Anoat è il luogo in cui si svolgono le vicende della Resistenza nel nuovo fumetto di Star Wars. Nella base rivediamo proprio un'anziana principessa Leia, affiancata dall'immancabile C-3P0 ed R2-D2. Non si sa se anche nel nono film della saga stellare rivedremo Anoat, che apparì tra l'altro anche nella serie animata Star Wars: The Clone Wars.

Recentemente, Star Wars ha visto una nuova iterazione fumettistica con una storia ambientata tra Star Wars: L'impero colpisce ancora e Star Wars: il Ritorno dello Jedi.