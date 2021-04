Star Wars: Jabba The Hutt si unisce alla Wars of the Bounty Hunters

I vari fumetti dedicati all'universo creato da George Lucas stanno rivelando varie curiosità su Star Wars. Inoltre nella collana intitolata Wars of the Bounty Hunters ritroveremo un personaggio conosciuto in uno dei film di Guerre Stellari.

Come potete vedere dalla copertina presente in calce alla notizia, Jabba The Hutt farà la sua comparsa nelle pagine del fumetto scritto da Justina Ireland e con i disegni di Luca Pizzarri. Ecco la sinossi ufficiale dell'opera condivisa dalla Marvel: "Jabba The Hutt è uno dei gangster più temibili e pericolosi della galassia e Boba Fett, il suo cacciatore di taglie più fidato, lo ha appena deluso. Come reagirà Jabba a questo tradimento? In modo molto violento. E questa storia come si collega ad un cacciatore di taglie che lavora per la High Republic?".

La storia di Jabba The Hut sarà al centro di un volume autoconclusivo che sarà disponibile in America a partire dal prossimo luglio, continuando così l'evento crossover intitolato Wars of the Bounty Hunters in cui sarà possibile ritrovare diversi personaggi già introdotti dai fumetti di Star Wars, come Beilert Valance, Bossk e molti altri. Per ora non sappiamo ancora quando sarà disponibile in Italia, nel frattempo vi segnaliamo che è disponibile per il preordine il libro di Star Wars The High Republic.