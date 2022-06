Star Wars: Jannet interpreta una splendida Padme Amidala in questo cosplay

L'universo di Star Wars pullula di personaggi in grado di scrivere una pagina di storia importante per la saga. Nel corso degli anni, sono stati descritti tanti individui, chi più chi meno incline alla Forza, che ha detto la sua, aiutando a plasmare la galassia lontana lontana. Sono però i personaggi dei film quelli più in vista.

Mentre il canone si sta allargando con gli episodi di Obi-Wan Kenobi che vanno a riempire uno dei periodi più oscuri per l'ex cavaliere jedi, ritorniamo a un momento passato, ai tempi della saga prequel che George Lucas realizzò a cavallo degli anni '90 e 2000. Nella prima trilogia vennero introdotti personaggi chiave e così fu presentata Padme Amidala, senatrice e leader di Naboo. Prima lo conobbe su Tatooine e poi, a causa del problematico rapimento di Obi-Wan, Padme si ritrovò con Anakin su Geonosis.

Qui diede prova di ottime abilità di sopravvivenza e riuscì a reggere l'onda d'urto delle bestie del colosseo prima e dei droidi poi. La cosplayer Jannet, che ha già fatto cosplay a tema Star Wars in passato, ha deciso di dedicarsi alla senatrice di Naboo. Ecco una foto con questo cosplay di Padme Amidala in abito bianco e blaster sfoderato, così da poter resistere alle minacce sia di Tatooine che di Geonosis.